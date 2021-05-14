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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة تكشف المادة المسببة لـ تجلط الدم بعد تلقي لقاح كورونا

تجلط الدم
تجلط الدم

دفع الحدوث النادر جدًا لاضطراب غامض في تجلط الدم بين بعض متلقي لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا COVID-19 الباحثين إلى اكتشاف ما إذا كان لقاح فيروس كورونا يحتوي على مادة تؤدي تجلط الدم ، وكيف يمكن للقاح كورونا أن يؤدي إلى مثل هذا التفاعل غير العادي.

بعد أسابيع من التحقيق ، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) أنه من المحتمل وجود صلة بين الجلطات واللقاح، ومع ذلك ، فإن اضطراب تجلط الدم غير شائع لدرجة أن فوائد اللقاح لا تزال تفوق مخاطره .

 

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وجمعت وكالة EMA 86 تقريرًا عن أشخاص عانوا من جلطات دموية في المخ أو البطن في غضون أسبوعين من تلقي جرعة من لقاح أكسفورد-أسترازينيكا ، الذي طورته أسترازينيكا في بريطانيا في كامبريدج وجامعة أكسفورد.، وتم التأكد من أن بعض هذه الحالات تحمل بصمات HIT ، على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص لم يتلقوا الهيبارين.

ويحرص باحثون آخرون على تحديد ما الذي يسبب تجلط الدم، ويُعتقد أن HIT ناتج عن تفاعل مناعي مع المجمعات التي تتشكل عندما ترتبط جزيئات الهيبارين سالبة الشحنة ببروتين موجب الشحنة يسمى عامل الصفائح الدموية ، وهو الذي يؤدي إلى التجلط .

تجلط الدم COVID-19 الصفائح الدموية لقاح أكسفورد اخبار الصحة

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