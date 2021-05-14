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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة بني سويف يتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

صدى البلد

تلقى الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف ، الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك داخل مكتبه بمدينة بنى سويف.

قال وكيل الوزارة إنه تم افتتاح وتشغيل 6 مراكز للتطعيم بلقاح التمنيع ضد فيروس كورونا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تيسيرا على الفئات المستهدفة من المواطنين على مستوى المحافظة، حيث يوجد مركز بمقر الوحدة المحلية بقرية بني عدي- مركز ناصر، ومركز بقرية قاى – اهناسيا، ومركز بقرية قوم ادريجة – الواسطى، ومركز بمقر المركز الطبي بمدينة ببا، وقرية نزلة حنا بمركز الفشن، ومركز بمقر الوحدة المحلية لقرية بدهل – سمسطا، والتى تستقبل المواطنين الذين تلقوا رسالة من وزارة الصحة للتوجه لأحد المراكز للحصول على اللقاح. 

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وفي ذات السياق صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه تم افتتاح وتشغيل 6 مراكز للتطعيم بلقاح التمنيع ضد  فيروس كورونا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تيسيرا على الفئات المستهدفة من المواطنين على مستوى المحافظة، حيث يوجد مركز بمقر الوحدة المحلية بقرية بني  عدي - مركز ناصر ، ومركز بقرية قاى –  اهناسيا ، ومركز بقرية قوم ادريجة –  الواسطى ، ومركز بمقر المركز الطبي بمدينة ببا ، ومركز بمقر المركز الطبي بمدينة الفشن ، ومركز بمقر الوحدة المحلية لقرية بدهل – سمسطا، والتى تستقبل المواطنين الذين تلقوا رسالة من وزارة الصحة للتوجه لأحد المراكز للحصول على اللقاح.

 

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والذي استعرض آخر المستجدات فيما يتعلق بجهود القطاع الصحي في ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا،وكذا الجهود المبذولة من قبل عناصر المنظومة الصحية في كافة التخصصات الطبية ، والحلول المنفذة لتحسين مستوى الخدمة الصحية.

 

حيث أكد محافظ بني سويف ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصول المواطنين على اللقاح بتلك المراكز، مع أهمية متابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتزام المواطنين بوسائل الحماية الشخصية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم وذويهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل النهوض بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، لاسيما جهودها الكبيرة في توفير لقاح التمنيع ضد فيروس كورونا، وتسهيل حصول المواطنين عليه.

مصر وزارة الصحة كورونا الصحة لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا مدينة بني سويف محمد يوسف اخبار المحافظات

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