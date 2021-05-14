هاني رمزي: تابعت الاختيار ولعبة نيوتن فقط بسبب ضيق الوقت

منى زكى ممثلة جبارة

كشف الفنان هانى رمزى عن الأعمال الدرامية التى حرص على متابعتها فى رمضان، قائلا إنه بسبب ضيق الوقت وارتباطه بروفات مسرحيته الجديدة “أبو العربى”، لم يتمكن سوى من متابعة عملين فقط.

وأضاف هاني رمزى لـ صدى البلد، أنه تابع مسلسل الاختيار2، الذى وصفه بالجيد جيداً، مؤكداً أن جميع العناصر فى العمل سواء من تأليف وإخراج وتمثيل كانت على أكمل وجه، خاصة أداء كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

وأشار هانى رمزى، إلى أن العمل الثانى الذى تابعه هو مسلسل لعبة نيوتن، الذى وصفه بالعالمى، مضيفا أن منى زكى ممثلة جبارة قدمت دورها على أكمل وجه، بالإضافة إلى باقى الأبطال، على رأسهم محمد ممدوح ومحمد فراج، كما أشاد بالتأليف والإخراج.

وتابع هانى رمزى، أنه بسبب ضيق الوقت لم يتمكن من مشاهدة مسلسل القاهرة كابول كاملاَ، إلا أنه أثنى على الحلقات التى تابعها.