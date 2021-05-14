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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهداها شال بدوي ومفتاح شرم الشيخ

بعد اعلان حبها الشديد لمصر.. محافظ جنوب سيناء يلتقي جلوريا والكر المصابة بالسرطان

فودة يهدي السيدة
فودة يهدي السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان شال بدوي

حرص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، على لقاء السيدة الأمريكية "جلوريا والكر " بمقر إقامتها بأحد فنادق شرم الشيخ الكبرى بشرم الشيخ،

رحب المحافظ بها وأسرتها علي أرض شرم الشيخ مدينة السلام ، وشكرها على حبها وشغفها بمصر عامة وشرم الشيخ خاصة، متمنياً لها الشفاء العاجل وقدم لها الدعوة لزيارة المدينة وزيارة مقاصدها السياحية .


وقام محافظ جنوب سيناء بتقديم هدية لها عبارة عن عباية وشال بدوي وشعار عبارة عن مفتاح لمدينة شرم الشيخ تقديراً واحتفاءً بها، كما قدم المحافظ هدايا لزوجها وأبنائها وأحفادها وباقي الأسرة المرافقة لها.

ومن جانبها أعربت جلوريا والكر عن سعادتها البالغة بلقاء محافظ جنوب سيناء وحرصه علي لقائهم وحفاوته، وشكرته علي  وما قدمه لهم من هدايا وما رأته بمدينة شرم الشيخ من جمال وسحر ونظافة وامان، مضيفة أنها ستأتي الي شرم الشيخ في أعياد الكريسماس في نهاية العام الجاري للاستمتاع بجوها ومناخها الرائع..

جديراً بالذكر أنه قد تناقلت العديد من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية قصة جلوريا والكر ، حين إعلان نجلها "داستن فيتالي" على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن رغبة والدته المصابة بمرض السرطان في زيارة مصر ومشاهدة أهرامات الجيزة، والمعالم السياحية والأثرية بجنوب سيناء.

حضر اللقاء أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.
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جلوريا الأمريكية

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اللواء خالد فودة الأمريكية جلوريا والكر شرم الشيخ جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء اخبار المحافظات

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