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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

‎لطلاب جامعة القاهرة.. اعرف أبرز المسابقات الأونلاين

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجري لدراسات وبحوث خدمة المجتمع، وإتاحتها لجميع شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات في مصر، وقررت اللجنة العليا للمسابقة طرح موضوع "تنمية الريف المصري وبناء شخصية المواطن" ليكون موضوعًا بحثيًا للمسابقة لعام 2021.

ونوهت جامعة القاهرة على الطلاب المشاركين إبراز  فكرة تنمية الريف المصري، خاصة وأن المساهمة في بناء شخصية المواطن تعد أحد أهداف استراتيجية جامعة القاهرة المعلنة منذ 2017.
 

كما أعلنت الجامعة أن آخر موعد لتقديم الأبحاث هو 30 سبتمبر 2021، وبعد انتهاء اللجنة من فحص الأبحاث المُقدمة يتم إعلان النتائج في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2021، ويعقب ذلك توزيع الجوائز.
 

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وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنه تم تخصيص جوائز قيمتها 70 ألف جنيه للفائزين، وهى:
25 ألف جنيه للفائز الأول. 
15 ألفًا للفائز الثاني.
و 10 آلاف للفائز الثالث.
10 جوائز تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب وقيمة كل جائزة 2000 جنيه .

جدير بالذكر أن مسابقة "وقف الفنجري" لبحوث ودراسات خدمة المجتمع تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا منذ عام 2005 لبحث قضايا تنموية محددة، من خلال وقف خيري للراحل المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح أفضل البحوث والدراسات في القضايا التي تهم المجتمع المصري، وتهدف إلى تشجيع البحوث النظرية والتطبيقية في مجالات تنموية، كالتعليم، والصحة، والبطالة، والمياه، والطاقة، وت العشوائيات، وغيرها.

وفى نفس السياق ، تسعى كلية الهندسة جامعة القاهرة ، القيام بعمل ورش عمل للطلاب بالإضافة إلى المسابقات الاونلاين التى يقدمها اتحاد الطلاب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وذلك منذ تحول الدراسة اونلاين .

قام اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، انشاء مسابقة اونلاين للطلاب الموهوبين فى كافة المجالات مثل الغناء و graphic designer و الاعمال اليدوية و الرسم و digital art ومجال العزف .

و كشف اتحاد الطلاب عن كيفية تقيم الطلاب ووذلك عن طريق الكومنتات على صور الطلاب من خلال صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .


كما تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بـ جامعة القاهرة، مسابقة Online للطلاب في مجال الشعر (الفصحى - العامية)، وذلك في موضوعات “العاشر من رمضان - شهداء الجيش والشرطة - كوفيد 19 - الريف المصري”، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.

ونوهت الإدارة إلى أن مجالات المسابقة وموضوعاتها تستهدف تعميق روح الولاء والانتماء للوطن، والتفاعل بوعي مع واقعه وقضاياه المعاصرة لخلق جيل قادر على البناء والإبداع، والحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققها الدولة بإرادة قيادة وطنية حكيمة، وشعب قادر على العطاء.


كما تم تشكيل لجان تحكيم المسابقة من أساتذة الأدب والنقد بالجامعة، وأنه سيتم تطبيق معايير التحكيم على أساس طبيعة التجربة الشعرية ومستوى الصدق الفني، ومستوى الأداء اللغوي والتصويري، والقدرة على نقل التجربة وتمثل الموقف، وإبراز الحدث موضوع القصيدة بشكل فني، والصفاء اللغوي وسلامة الصياغة، وطبيعة الملكة الإبداعية والإبتكار، مؤكدًا استبعاد الأعمال المنقولة والمكررة.

كما أعلنت الجامعة أنه على الطلاب الراغبين في الاشتراك بالمسابقة، إرسال مشاركاتهم بحد أقصى يوم الاثنين 31 مايو 2021 على البريد الإلكتروني لرعاية الشباب [email protected] .
 

جامعة القاهرة مسابقة وقف الفنجري الباحثين في الجامعات والمؤسسات في مصر تنمية الريف المصري وبناء شخصية المواطن اخبار التعليم

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