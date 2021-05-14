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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رضوى الشربيني تدعم أهالي غزة ضد الإرهاب الإسرائيلي

رضوي الشربيني
رضوي الشربيني

 

 

علقت الاعلامية رضوي الشربيني على تعرض قطاع غزة للقصف برا وبحرا وجوا من قبل الإرهاب الإسرائيلي. 


وكتبت رضوي الشربيني عبر انستجرام قائلة " ‏لا يشترط أن تكون فلسطينياً لتتكلم...يكفي أن تكون إنساناً غزه_تحت_القصف"


قال المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، امس الجمعة، إن 160 طائرة تابعة للسلاح الجوي الإسرائيلي هاجمت منذ منتصف الليلة الماضية 150 هدفا بغزة مستخدمة 450 صاروخا وقذيفة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "هدفنا توجيه ضربة قوية لحركة حماس في الأحياء الشمالية والشرقية بمحيط مدينة غزة".

وتابع: "وجهنا ضربة قوية ضد العديد من الأنفاق في شمال قطاع غزة".

 ويأتي ذلك على خلفية التصعيد بين الإرهاب الإسرائيلي والفلسطينيين المستمر منذ عدة أيام، حيث تتعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ من غزة ويقصف الجيش الإسرائيلي مواقع داخل القطاع، إضافة إلى المواجهات في القدس والضفة الغربية واشتباكات مع العرب داخل إسرائيل.

وقد أسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بين  الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، إلى جانب عدة ضحايا بين الإسرائيليين.

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