حورية فرغلي : لعبة نيوتن من أفضل أعمال رمضان وأحب دور منى زكي

أكدت الفنانة حورية فرغلي، أن السباق الرمضاني الحالي من أفضل المواسم خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنه كان فيه أعمال في غاية الروعة والقوة وكل شيء.

وأضافت فرغلي، في حوارها لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن مسلسل الاختيار ٢ و لعبة نيوتن من أفضل الأعمال الفنية في شهر رمضان الحالي، والذي قدم عملا جيدا، وخاصة دور الفنان الرائعة منى ذكي والتي احبها كثيرا.

وتابعت الفنانة حورية فرغلي، أنها شخصية بعيدة عن التناكة والتكبر، رغم أن أهلي وعائلتي من العائلات الكبيرة ووالدي طبيب مشهور".

وأكدت فرغلي، أنها لا تتدخل في اي مشاكل أو خلافات مع احد في الوسط الفتى وخارجة وتتعامل بكل ود واحترام وهدوء مع الجميع.