مصطفى محمد يوجة رسالة دعم للشعب الفلسطيني

تضامن مصطفى محمد، مهاجم فريق جالاتا سراي، مع الشعب الفلسطيني في أزمته مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب مصطفى محمد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها أرضها وسماءها رجالها ونساءها وأطفالها اللهم فاحفظها من كل شر وسوء يا من لا تضيع عنده الودائع اللهم من أراد بها أو بأهلها السوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه يارب العالمين.

ويتعرض الشعب الفلسطيني في غزة وحي الشيخ جراح لهجمات متتالية من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أيام من المناوشات والقتال المستمر بين الطرفين، ودفاع مواطني حي الشيخ جراح عن منازلهم ضد المستوطنين.

وتضامن العديد من نجوم العرب والعالم مع الشعب الفلسطيني الذي خسر العديد من الأرواح والممتلكات والمنازل خلال الأيام الماضية نتيجة القصف المستمر، وتتعالى المطالبات بوقف العدوان يوميا.