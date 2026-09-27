ميناء دمياط: تداول 13.3 ألف طن بضائع صادرة و25.3 ألف طن واردة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة .



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13388 طن تشمل : 8500 طن يوريا و 280 طن كلينكر و 1590 طن علف بنجر و 3018 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25334 طن تشمل : 5378 طن ذرة و 9650 طن خردة و 9856 طن حديد و 450 طن كسب .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1905 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 117 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2801 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 5604 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4502 حركة .