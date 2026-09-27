الأرصاد ": انخفاضات متتالية في الحرارة وأمطار خفيفة حتى نهاية الأسبوع.. والعظمى غدا على القاهرة 32 درجة

أعلنت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم /الأحد/، عن تراجع قيم درجات الحرارة غدا /الاثنين/ مع مزيد من الانخفاضات خلال الأيام المقبلة ؛ نتيجة تأثر البلاد بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة.

وقالت غانم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم – إن مصادر الكتل الهوائية أصبحت معتدلة ومنخفضة في قيم درجات حرارتها ومعظمها قادم من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط .. مشيرة إلى أن الإحساس بنسب الرطوبة سيقل خلال الأيام المقبلة وبالتالي لن يكون الإحساس بدرجات الحرارة مرتفعا.

وأفادت بأن العظمى في القاهرة الكبرى سوف تسجل غدا 32 درجة مئوية بينما تتراوح على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ما بين 28 إلى 29 درجة مئوية فيما تسجل 41 درجة في الأقصر وأسوان.. مشيرة إلى أن الأجواء ستكون خريفية معتدلة خلال فترة الصباح الباكر في أغلب المحافظات ثم تميل إلى الحرارة على السواحل الشمالية، فيما تكون حارة في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديدة الحرارة في جنوب الصعيد إلا أنها تعود إلى الاعتدال خلال فترات الليل في معظم محافظات الجمهورية.

وحول فرص سقوط الأمطار .. نبهت غانم إلى وجود فرص لسقوط خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على بعض الأماكن من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري بالإضافة إلى مناطق من الصحراء الغربية بنسبة حدوث لا تتجاوز 20%.. مشيرة إلى أنه سيكون هناك نشاط نسبي للرياح خلال فترات المساء وساعات الليل، وهو ما يعمل على تلطيف الأجواء ويزيد الإحساس باعتدالها ليسود طقس خريفي مستقر في أغلب المحافظات.

وتوقعت وجود فرص لسقوط الأمطار على مدار الأسبوع في الأماكن الساحلية ومحافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بالإضافة إلى مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.. مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تسجل العظمى في القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، مع مزيد من الاعتدال خلال فترات الليل، ليكون أسبوعا خريفيا بامتياز في معظم محافظات الجمهورية.

وشددت على أهمية متابعة النشرات الجوية.. مشيرة إلى أنه من الوارد خلال فصل الخريف حدوث تغيرات سريعة في خرائط الطقس أو التنبؤات الجوية، إلا أنه لا توجد ارتفاعات متوقعة في قيم درجات الحرارة خلال الفترات المقبلة.

وقالت غانم: "إنه كلما تقدمنا أكثر في فصل الخريف، لمسنا تحسنا أكبر في قيم درجات الحرارة وانخفاضا تدريجيا فيها".. مشددة على أن الانخفاضات ستكون ملموسة خلال فترات الليل، خاصة في المدن الجديدة أو الأماكن المفتوحة أو المناطق التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير.