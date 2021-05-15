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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد شهداء قصف بيت الشاطئ في غزة إلى 10 معظمهم أطفال

ارتفاع عدد شهداء قصف بيت الشاطئ في غزة إلى 10 معظمهم أطفال

قصف منزل بمخيم الشاطئ
قصف منزل بمخيم الشاطئ في غزة

قال الدفاع المدني بقطاع غزة، في بيان عاجل له منذ قليل، إن عدد الشهداء جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ ارتفع إلى 10 بعد انتشال جثماني طفلين.

وأضاف الدفاع المدني في بيانه أن عدد الشهداء في القطاع منذ بدء القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 139 بينهم 39 طفلا و22 امرأة.

وكان الطيران الإسرائيلي دمر منذ ساعات قليلة  منزلا يعود لعائلة أبو حطب في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، دون إنذار ساكنيه.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طواقم الدفاع المدني انتشلت عددا من الشهداء والجرحى من تحت الأنقاض، معظمهم من الأطفال.

وردًا على القصف الإسرائيلي، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، منذ قليل، قصف عدة مستوطنات في إسرائيل.

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وقالت القسام في بيان لها: "قصفنا أسدود برشقة صاروخية رداً على استهداف البيت الآمن في مخيم الشاطئ وانتقاماً لشهداء الضفة المحتلة".

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين المستمر منذ عدة أيام، حيث تتعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ من غزة ويقصف الجيش الإسرائيلي مواقع داخل القطاع، إضافة إلى المواجهات في القدس والضفة الغربية واشتباكات مع العرب داخل إسرائيل.

 

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