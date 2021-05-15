بتكليف من رئيس الجمهورية .. جامعة عين شمس تكرم شهداء الجيش الأبيض

بتكليف من رئيس الجمهورية .. جامعة عين شمس تكرم شهداء الجيش الأبيض
تقديرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لشهداء القطاع الطبي، وتضحيات أبطال الجيش الأبيض الذين يمثلون خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ويعملون ليلًا ونهارًا ويؤدون دورهم بكل تفانٍ وإخلاص، ويضحون بأرواحهم فداء لملايين المصريين، قدم السيد الرئيس هدية لأسر شهداء القطاع الطبى بالمستشفيات الجامعية.
ونقل الدكتور . محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رسالة شكر وتقدير من السيد الرئيس لأسر شهداء القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية، أكدا خلالها "أن كافة الشهداء الأبطال سيظلون في عقل وقلب مصر، وأن مصر لن تنسى أبدًا أبطالها الذين ضحوا من أجل شعبها".
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لأسر بعض السادة الاطباء الذين ضحوا بأرواحهم خلال قيامهم بعملهم في مستشفيات جامعة عين شمس وهم :
الدكتور هاني علي رفعت الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، الدكتور اميرة محمد منير الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، الدكتور ايمان صالح الحديدي الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، الدكتورة هالة محمود اباظة الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، ا.د. حسين عبد الحافظ الخطيب الأستاذ المتفرغ بكلية الطب؛ وذلك تقديرا لتضحياتهم، حيث اعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن خالص مواساة وتقدير اسرة الجامعة للسادة الأطباء الذين ضربوا بتضحياتهم اروع الأمثلة بالنبل والاخلاص اثناء القيام بدورهم فى علاج المصابين بفيروس كوفيد ١٩ ولم يبخلوا بأنفسهم او بعلمهم في سبيل علاج المرضي.
كما كرم الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة عددا من شهداء الجيش الأبيض، و ذلك بحضور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و اشرف عمر عميد كلية الطب و على الأنور المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس ولفيف من رؤساء الأقسام وأسر الشهداء المكرمين وذلك بكلية العلوم.
حيث أكد الدكتور محمود المتيني عرفانه بجميل شهداء الجيش الأبيض وأعرب عن تقديره بالأصالة عن نفسه ونيابة عن اعضاء المجتمع الجامعى للدور الذى قام به شهداء الواجب حيث كانوا خط الدفاع الأول في معركة ضد عدو مجهول ليس لدينا دراسات أو معلومات كافية لمواجهته.
مضيفاً أنه سيتم عمل نصب تذكاري للشهداء بمستشفى العبور لتكريم ذكراهم
كما أشاد بالتزام وتفانى جميع الفرق الطبية والأقسام على مستوى الأطباء والتمريض والعمالة الفنية وتفانيهم فى اداء دورهم للتصدى لهذا الوباء العالمى والذى ظهر بشكل واضح في المستشفى الميدانى و مستشفى العبور ومستشفى المسنين وجميع مستشفيات جامعة عين شمس، بالاضافة إلى تطوير منظومة الإسعاف الخاصة بمستشفيات الجامعة إلى جانب المستشفى الافتراضى.
كما أشاد ا.د. اشرف عمر بجهود جميع الفريق الطبى منذ اللحظه الأولى لظهور الوباء فى مصر حيث عمل الجميع بكل شجاعة والتزام
وقد كرمت أسرة الجامعة اسماء الشهداء الدكتورة عبير محمد عبد العزيز و الدكتور هشام احمد منصور و الدكتور فيصل يوسف محمد و الدكتورة سوسن احمد محمد عبد الرحمن و االدكتور . عبد الغنى شوكت و الدكتورة ابراهيم حسن برعى و الدكتور حسين السيد محمد و الدكتورناصر سيد رزق و الدكتورة يسريه احمد عمارة و الدكتور احمد محمد عبد الوارث اخصائي تمريض.
جدير بالذكر انه تم تخصصيص 2500 متر لعمل أول حديقة نباتية بكلية الزراعة جامعة عين شمس لشهداء الجيش الأبيض، وتضم الحديقة 200 شجرة مثمرة تتميز بالتنوع والندرة منها: "المانجو – الرمان – البابايا – الكاكا – البرتقال – الليمون – التوت"، حيث تم إطلاق اسم الشهداء على هذه الأشجار تخليدا لذكراهم الطيبة وصدقة جارية علي أرواحهم الطاهرة، بالاضافة إلي جدارية تمثل شهداء الاطباء الذين ضحوا بارواحهم في سبيل علاج مرضي جائحة كوفيد ١٩.