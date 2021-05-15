بتكليف من رئيس الجمهورية .. جامعة عين شمس تكرم شهداء الجيش الأبيض

تقديرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لشهداء القطاع الطبي، وتضحيات أبطال الجيش الأبيض الذين يمثلون خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ويعملون ليلًا ونهارًا ويؤدون دورهم بكل تفانٍ وإخلاص، ويضحون بأرواحهم فداء لملايين المصريين، قدم السيد الرئيس هدية لأسر شهداء القطاع الطبى بالمستشفيات الجامعية.

ونقل الدكتور . محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رسالة شكر وتقدير من السيد الرئيس لأسر شهداء القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية، أكدا خلالها "أن كافة الشهداء الأبطال سيظلون في عقل وقلب مصر، وأن مصر لن تنسى أبدًا أبطالها الذين ضحوا من أجل شعبها".



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لأسر بعض السادة الاطباء الذين ضحوا بأرواحهم خلال قيامهم بعملهم في مستشفيات جامعة عين شمس وهم :

الدكتور هاني علي رفعت الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، الدكتور اميرة محمد منير الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، الدكتور ايمان صالح الحديدي الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، الدكتورة هالة محمود اباظة الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، ا.د. حسين عبد الحافظ الخطيب الأستاذ المتفرغ بكلية الطب؛ وذلك تقديرا لتضحياتهم، حيث اعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن خالص مواساة وتقدير اسرة الجامعة للسادة الأطباء الذين ضربوا بتضحياتهم اروع الأمثلة بالنبل والاخلاص اثناء القيام بدورهم فى علاج المصابين بفيروس كوفيد ١٩ ولم يبخلوا بأنفسهم او بعلمهم في سبيل علاج المرضي.



كما كرم الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة عددا من شهداء الجيش الأبيض، و ذلك بحضور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و اشرف عمر عميد كلية الطب و على الأنور المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس ولفيف من رؤساء الأقسام وأسر الشهداء المكرمين وذلك بكلية العلوم.

حيث أكد الدكتور محمود المتيني عرفانه بجميل شهداء الجيش الأبيض وأعرب عن تقديره بالأصالة عن نفسه ونيابة عن اعضاء المجتمع الجامعى للدور الذى قام به شهداء الواجب حيث كانوا خط الدفاع الأول في معركة ضد عدو مجهول ليس لدينا دراسات أو معلومات كافية لمواجهته.

مضيفاً أنه سيتم عمل نصب تذكاري للشهداء بمستشفى العبور لتكريم ذكراهم

كما أشاد بالتزام وتفانى جميع الفرق الطبية والأقسام على مستوى الأطباء والتمريض والعمالة الفنية وتفانيهم فى اداء دورهم للتصدى لهذا الوباء العالمى والذى ظهر بشكل واضح في المستشفى الميدانى و مستشفى العبور ومستشفى المسنين وجميع مستشفيات جامعة عين شمس، بالاضافة إلى تطوير منظومة الإسعاف الخاصة بمستشفيات الجامعة إلى جانب المستشفى الافتراضى.

كما أشاد ا.د. اشرف عمر بجهود جميع الفريق الطبى منذ اللحظه الأولى لظهور الوباء فى مصر حيث عمل الجميع بكل شجاعة والتزام

وقد كرمت أسرة الجامعة اسماء الشهداء الدكتورة عبير محمد عبد العزيز و الدكتور هشام احمد منصور و الدكتور فيصل يوسف محمد و الدكتورة سوسن احمد محمد عبد الرحمن و االدكتور . عبد الغنى شوكت و الدكتورة ابراهيم حسن برعى و الدكتور حسين السيد محمد و الدكتورناصر سيد رزق و الدكتورة يسريه احمد عمارة و الدكتور احمد محمد عبد الوارث اخصائي تمريض.

جدير بالذكر انه تم تخصصيص 2500 متر لعمل أول حديقة نباتية بكلية الزراعة جامعة عين شمس لشهداء الجيش الأبيض، وتضم الحديقة 200 شجرة مثمرة تتميز بالتنوع والندرة منها: "المانجو – الرمان – البابايا – الكاكا – البرتقال – الليمون – التوت"، حيث تم إطلاق اسم الشهداء على هذه الأشجار تخليدا لذكراهم الطيبة وصدقة جارية علي أرواحهم الطاهرة، بالاضافة إلي جدارية تمثل شهداء الاطباء الذين ضحوا بارواحهم في سبيل علاج مرضي جائحة كوفيد ١٩.