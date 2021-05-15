تل أبيب الآن.. سقوط صاروخ قرب مطار بن جوريون وإلغاء 40 رحلة طيران

أعلنت وسائل الإعلام العبرية اليوم السبت، سقوط صاروخ قرب مطار بن جوريون الإسرائيلي ضم وابلا من الصواريخ أطلقتها المقاومة في غزة على تل أبيب.

وألغت إسرائيل اليوم أكثر من 40 رحلة طيران كان من المفترض أن تهبط في مطار بن جوريون قادمة من وجهات عديدة منها نيويورك وباريس ولندن وشيكاغو، بسبب صواريخ غزة.

وأعلنت ‏كتائب القسام، منذ قليل، توجيه ضربة صاروخية لتل أبيب بعشرات الصواريخ؛ وذلك رداً على مجزرة مخيم الشاطئ.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن 30 صاروخاً استهدفت تل أبيب وضواحيها الآن، مشيرةً إلى أن القبة الحديدية اعترضت صواريخ تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه تل أبيب ومناطق أخرى.

‏وأكدت أن صفارات الإنذار تدوي في أسدود وشرق تل أبيب واللد وساحل تل أبيب.