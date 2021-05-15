إسرائيل تدمر المساجد.. بيان هام من وزارة الأوقاف الفلسطينية

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة إن طائرات الاحتلال استهدفت اليوم مقبرة الشيخ شعبان بمدينة غزة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم بأن العـدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الحق أضرارا وخسائر في عدد من المساجد والأملاك الوقفية، إضافة إلى استشهاد أحد موظفي الوزارة.

وأبانت الوزارة الفلسطينية ان طائرات الاحتلال قامت بتدمير مسجدي العكلوك، و قليبوا في محافظة الشمال ، اضافة الى تضرر 16 مسجدًا جزئيا في جميع محافظات القطاع.

ونوهت الوزارة الي انه جرى إغلاق 42 مسجدًا في محافظات القطاع بسبب قربها من أماكن خطرة كما تضررت مقبرتين ، في مدينة غزة، اضافة الى تضرر مديرية أوقاف الشمال، وفرع كلية الدعوية الإسـلامية بمحافظة الشمال.