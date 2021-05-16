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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| النقد الدولي يوافق على تعديلات مؤقتة لإجراءات الإقراض

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي (‏IMF‏) عن موافقة المجلس التنفيذي على تعديلات مؤقتة على مراقبة ما بعد برنامج (‏PPM‏) حتى نهاية عام 2022.


وأوضح الصندوق، في بيان صحفي نقلته وكالة الانباء السعودية “ واس”، أن الزيادة في الإقراض في أعقاب جائحة ‏كوفيد-19 أدت إلى مبلغ غير مسبوق من الائتمان المستحق، مما يؤكد الحاجة إلى ضمانات ‏مناسبة للميزانية، مشيراً إلى أن برنامج (‏PPM‏) يعد أحد هذه الضمانات، حيث يوفر إطارًا ‏لمشاركة أعمق وأوثق مع الأعضاء الذين لديهم ائتمان كبير مستحق من الصندوق ولكنهم ‏ليسوا في علاقة بالبرنامج.

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وأفاد أنه بالنظر إلى هذه التحديات، قرر مجلس الإدارة تعديل طرق التنفيذ الخاصة في برنامج (‏PPM‏) ‏مؤقتًا من خلال تعليق تقرير (‏PPM)‏ السنوي المستقل وإجراء مناقشات (‏PPM)‏ في وقت مشاورة ‏المادة الرابعة، .

وأشار إلى أن تقرير المادة الرابعة للأعضاء الخاضعين لقانون (‏PPM)‏ سيشمل ‏أيضًا جميع عناصر مناقشة (‏PPM)، وستنطبق هذه العمليات المبسطة على جميع الأعضاء ‏الخاضعين لـ (‏PPM)‏ حتى نهاية عام 2022.

 

صندوق النقد الدولى اخبار الخليج اقتصاد السعودية مال واعمال

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