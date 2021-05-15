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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لعرض موهبتك وجنى الأرباح.. كيفية إنشاء قناة على يوتيوب

كيفية إنشاء قناة
كيفية إنشاء قناة على يوتيوب بخطوات بسيطة

مع مشاهدة مئات الملايين لفيديوهات موقع YouTube يوتيوب يوميا، أصبح الإقبال على إنشاء قنوات على يوتيوب يزداد أكثر يوميا فيوما، ومع المقابل المجزى الذى يجنيه أصحاب قنوات يوتيوب ، أصبح الكل يتسارع فى عرض المحتوى الخاص به لجذب العديد من المتابعين، واقتطاع جزء ولو بسيط من مشاهدى يوتيوب الذين يتخطى عددهم المليارات يوميا. 


وبحسب موقع Buffer فإن هناك العديد من المستخدمين الذين يمتلكون محتوى متنوع أو لديهم موهبة أو أكثر ولا يستطيعون عرضها بالشكل المناسب ويوفر موقع يوتيوب أفضل الفرص لعرض المحتوى من خلال إنشاء قناة على يوتيوب من خلال عدد من الخطوات: 

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إذا كان لديك حساب على Google جوجل ، فيمكنك مشاهدة محتوى يوتيوب  ومشاركته والتعليق عليه، ومع ذلك ، لا تنشئ حسابات جوجل قنوات يوتيوب تلقائيًا، ومع ذلك ، فإن إعداد قناة جديدة عملية بسيطة وسريعة.

YouTube channel art template in Canva


 انتقل إلى موقع YouTube.com وانقر على تسجيل الدخول في أعلى الزاوية اليمنى من الصفحة. 


قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الذي تريد ربط قناتك به.


توجه إلى إعدادات يوتيوب  الخاصة بك.


في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة ، انقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك ، ثم انقر فوق "إنشاء قناة".

 

سيكون لديك خيار إنشاء قناة شخصية أو إنشاء قناة باستخدام اسم شركة أو اسم آخر، ثم قم بتسمية قناتك.

 

قم بتخصيص قناتك بشكل أكبر من خلال هذه الخيارات 


تحميل صورة الملف الشخصي
إضافة وصف لقناتك
إضافة روابط إلى مواقعك 

حيث يمكن أن يتضمن ذلك روابط مخصصة إلى موقع ويب أو مدونة بالإضافة إلى روابط اجتماعية إلى مواقع  Instagram انستجرام أو Twitter تويتر ، وبعدها قم بعرض المحتوى الذى تريد مشاركته.

 

youtube-sign-in

 

كما يمكنك تغيير اسم قناة يوتيوب بدون تغيير حساب جوجل لهواتف آيفون وأندرويد من خلال :

 

1. افتح تطبيق يوتيوب YouTube ، وانقر على صورة ملفك الشخصي.

2. اضغط على قناتك ثم  تحرير القناة.

3. لتغيير اسمك ، أدخل اسمك الجديد وانقر فوق موافق.

4. لتغيير صورة ملف التعريف الخاص بك ، انقر فوق صورتك ، وحدد صورة موجودة أو التقط صورة جديدة. اضغط على حفظ.
 

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