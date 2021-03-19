احذر.. يوتيوب يمنعك من رفع فيديوهاتك في هذه الحالة

لطالما عانى مستخدمو موقع YouTube يوتيوب لفترة طويلة خاصة صانعى المحتوى من سرقة محتوياتهم ونشرها على الموقع أو مشاركتها على مواقع أخرى من دون أخذ الإذن من مالك المحتوى والتعدى على حقوق النشر.

وبحسب موقع digital information world فإن موقع يوتيوب أطلق ميزة جديدة لمستخدميه تسمى Checks أو المراجعات، ليتم تشغيلها على المحتوى أو الفيديو المراد لتمنع أى تعدى على حقوق النشر ومنع المستخدمين الآخرين من سرقة أى محتويات أخرى.





وستساعد ميزة Checks صانعى المحتوى على يوتيوب حفظ حقوق النشر الخاصة بهم بالإضافة إلى إزالة مقطع الفيديوالذى تمت مشاركته، الأمر الذى يمكن أن يؤدي إلى حظر القناة، أما إذا أراد المستخدم مشاركة الفيديو فعليه أن يتبع جميع قوانين حقوق النشر، والتى تتعلق بكل من مالك حقوق المحتوى و كذلك موقع يوتيوب.





وتم الإعلان عن ميزة Checks الجديدة بواسطة فريق يوتيوب على صفحة الدعم الرسمية الخاصة بالموقع، حيث تقوم على الحد منعدد مقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها دون أى اعتبار لحقوق النشر، وذلك وفقًا للإرشادات التي يضعها موقع يوتيوب .





وستستغرق الأداة حوالي ثلاث دقائق لتصفح كل مقطع فيديو وستساعد منشئي المحتوى في الحصول على مقاطع فيديو مجانية محمية بحقوق الطبع والنشر ليتم تحميلها دون تحقيق دخل.



