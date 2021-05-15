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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الأمريكية بالقاهرة: الولايات المتحدة تدعم التنازل عن حقوق حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا

السفارة الامريكية
السفارة الامريكية في القاهرة

أعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، أن واشنطن ستدعم التنازلً عن حماية الملكية الفكرية على لقاحات فيروس كورونا؛ حتى يمكن للمصنعين في جميع أنحاء العالم إنتاجها. 

وقالت الممثلة التجارية الأمريكية، كاثرين تاي، وفقا لما نقلته السفارة الامريكية بالقاهرة عنها: "هذه أزمة صحية عالمية، والظروف غير العادية لجائحة كورونا تدعو إلى اتخاذ تدابير استثنائية".

وقالت الولايات المتحدة، الأربعاء، إنها ستدعم التنازل المؤقت عن أحكام الملكية الفكرية للسماح للدول النامية بإنتاج لقاحات Covid-19 التي تصنعها شركات الأدوية، مشيرة إلى الحاجة الملحة لوقف الوباء.

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وأوضحت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، التي تجاوزت اعتراضات صناعة الأدوية، أن الولايات المتحدة ستدعم اقتراحًا يشق طريقه من خلال منظمة التجارة العالمية. 

وستتنازل مثل هذه السياسة، عن حقوق الملكية الفكرية لصانعي اللقاحات؛ لتمكين الشركات في البلدان النامية وغيرها من تصنيع نسخ خاصة بها من لقاحات كورونا.

وأضافت “تاي” في بيان: "تؤمن الإدارة بشدة بحماية الملكية الفكرية، ولكن في خدمة إنهاء هذا الوباء، تدعم التنازل عن تلك الحماية للقاحات كوفيد 19".

وقد دفعت البلدان التي تعاني من انفجار في الحالات الجديدة- بما في ذلك الهند وجنوب إفريقيا - من أجل التنازل. 

وفي الهند، أُفيد مؤخرًا أن أقل من 2٪ من السكان قد تم تطعيمهم، وأن حالات  كورونا المستجدة سجلت مستويات قياسية على مستوى العالم، حيث ينتشر الوباء دون رادع في العديد من البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل.

ومع ذلك، تعارض شركات الأدوية ذلك، قائلة: إن “التنازل لن يوفر النتائج قصيرة المدى التي يعتقد المؤيدون أنها ستحصل عليها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحدي المتمثل في إنشاء مرافق إنتاج جديدة معقدة لتصنيع اللقاحات”.

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