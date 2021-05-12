السفارة الأمريكيه تشكر تنسيقيه شباب الأحزاب بعد مساعدتها لـ"جلوريا والكر"

وجهت السفارة الأمريكية بالقاهرة الشكر إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، على مساعدتها للسيدة الأمريكية جلوريا والكر والتي كان حلمها زيارة منطقة أهرامات الجيزة.

وقام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار منذ أيام بلقاء السيدة الأمريكية جلوريا والكر في أول أيام تحقيق حلمها بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، حيث استقبلها الوزير في ساحة تمثال أبو الهول والتي تم السماح بفتحها لها بشكل استثنائي.

ومن أمام تمثال أبو الهول، تبادل وزير السياحة والآثار والسيدة جلوريا والكر أطراف الحديث، حيث رحب الدكتور خالد العناني بها، وشكرها على حبها وشغفها بمصر وبحضارتها العريقة، معرباً عن ثقته أن زيارتها إلى مصر ستمنحها طاقة إيجابية تساعدها على الشفاء العاجل.

من جانبها، أعربت جلوريا والكر عن سعادتها بالمقابلة الطيبة من جانب الوزير وحرصه على لقائها، مقدمة له الشكر على ما بذلته الوزارة لتمكينها من تحقيق أمنية حياتها بأن تزور منطقة الأهرامات، كما أعربت عن بالغ سعادتها بالحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي استقبلها بها الشعب المصري منذ وصولها.

ومن أمام تمثال أبو الهول، أصرت السيدة الأمريكية على الوقوف من على كرسيها لتحقق حلمها والتقاط صورة تذكارية لها مع تمثال أبو الهول.

وفي نهاية اللقاء، أهداها وزير السياحة والآثار مستنسخ للإلهة ماعت إلهة العدل والحقيقة لتضعها في بيتها بـ فلاديلفيا ليذكرها دائما بزيارتها لمصر وبأنها قامت بتحقيق حلمها، كما تمني لها قضاء رحلة ممتعة في مصر تقوم خلالها بالاستمتاع بشواطئها الخلابة وشمسها الدافئة وجوها الصحي وزيارة مواقعها السياحية والأثرية الفريدة.

وحرص على مرافقة السيدة الأمريكية جلوريا والكر خلال زيارتها لمنطقة الأهرامات ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والذين رافقوا السيدة الامريكية وعائلتها منذ بداية رحلتها من مطار نيويورك يوم ٥ مايو وحتي انتهاء الزيارة وعودتهم الى بلدهم و ذلك لتسهيل زيارتهم لمصر والترتيب والتنسيق مع شركة السياحة المنظمة للرحلة.

وقد بدأت السيدة الأمريكية زيارتها الى مصر من ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق حلم عمرها وهو زيارة مصر ومشاهدة أهرامات الجيزة برفقة أسرتها.

وعلى مدار الفترة القلية الماضية كانت السيدة جلوريا والكر محط أنظار العالم حيث تناقلت العديد من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية قصتها بصورة واسعة، حين أفصح ابنها داستن فيتالي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن رغبة والدته المصابة بمرض السرطان في زيارة مصر ومشاهدة أهرامات الجيزة.