أطعمة ومشروبات تقضي على الحموضة في أسرع وقت

الحموضة

الحموضة واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا في حياتنا اليومية، ولتجنبها نشر موقع هيلثي قائمة بالأطعمة التي قد تكافح الحموضة.

1. أجوين



من المعروف أن بذور الكروم تخفف من آلام المعدة وتساعد في الهضم القوي، حيث تمتلك مادة كيميائية حيوية تعرف باسم Thymol ، وهي عنصر نشط، تساعد في عملية الهضم القوية، ويمكن تناوله مع قليل من الملح.

يمكنك أيضًا استخدام بذور القرنفل المنقوعة (ملعقة صغيرة من بذور القرنفل في الماء طوال الليل وتناول الماء).

2. بذور الشمر



يعتبر تناول القليل من بذور الشمر أو الساونا بعد الوجبة جزءًا شائعًا من التقاليد الهندية، حيث يساعد في التخلص من رائحة الفم ويساعد أيضًا على الهضم.

مزيج من saunf و mishry إذا تم تناوله بعد الغداء أو العشاء يساعد على الهضم، كما يُعطى للأطفال لتخفيف آلام المغص، حيث يحسن Saunf من أداء الجهاز الهضمي.

3. الحليب والزبادي



الحليب هو ترياق للحموضة، ويعمل كمضاد طبيعي لها، والرشف هو أفضل طريقة بدلاً من الابتلاع.

الحليب غني بالكالسيوم الذي يعمل على تحييد الحمض، كما أن الزبادي مفيدة أيضًا في التحكم في الحموضة، ويساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء وتحسين الهضم.



4. العسل

تشير الأبحاث إلى أن تناول العسل (ملعقة صغيرة) مع الماء الدافئ يساعد في التخلص من الحموضة، ويمكن أن تؤدي إضافة الليمون إلى جعله عامل قلوي جيد يعمل على تحييد الحمض.

5. كزبرة



ترتبط الكزبرة بتقليل الانتفاخ والغثيان والقيء، يمكن تناولها كمشروب.

6. الفواكه



تحتوي على الألياف التي تعمل على تحسين الهضم، ويعتبر تناول ثمرتين يوميًا طريقة جيدة للتحكم في الحموضة.