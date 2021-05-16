أول تعليق من حمدي النقاز على هزيمة الترجي بثنائية أمام شباب بلوزداد

تحسر حمدي النقاز، لاعب الترجي الرياضي التونسي، عقب هزيمة فريقه بثنائية نظيفة أمام شباب بلوزداد في إطار ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، متوعدًا بالرد في مباراة الإياب.

وقال النقاز في تصريح للإذاعة التونسية : "نعتذر من جمهورنا الكبير على النتيجة ، في مباراة ربع النهائي، التي تعد نتيجة سيئة".

وأضاف: "قبلنا هدفين من أخطاء، وكان بإمكاننا أن نسجل ولو هدف، خصوصا وقد خلقنا عديد الفرص لكن لم نعرف كيف نحسمها".

وختم النقاز: "مثل هذه المباريات تُلعب على جزئيات صغيرة، وإن شاء الله سنقدم مباراة كبيرة في الإياب، ونعد جماهيرنا بتحقيق انتصار يمكننا من الترشح للدور نصف النهائي".