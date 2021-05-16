أبرزها فشل وظائف الرئة... مضاعفات فيروس كورونا تسببت في وفاة نادية العراقية

أعلنت ابنة الفنانة نادية العراقية عن وفاتها منذ قليل، وذلك بعد اصابتها بفيروس كورونا ومعانتها من اعراض الفيروس وتدهور حالتها الايام الاخيرة .

وكانت اصيبت الفنانة نادية العراقية بفيروس كورونا بعد أزمتها الصحية الأولى التى مرت بها الفنانة، حيث تعرضت في أواخر شهر أبريل الماضي، لنزيف حاد في العين اليمنى، وكانت طالبت الجمهور بالدعاء لها بالشفاء، وقالت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نزيف حاد في عيني اليمين، دي تبقى العملية الرابعة، مش شايفة ادعوا لي، لا حول ولا قوه إلا بالله».

المضاعفات التي تسببت في وفاة نادية العراقي

ولكن لا تتجاوز الفنانة نادية مرحلة إصابتها بفيروس كورونا، والذي تسبب في تدهور صحتها وحجزها بغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات العزل ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وقد تدهورت الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية، حيث كشف نجلها أدهم عبر حسابه على «فيس بوك انها تتلاقي العلاج بالعناية المركزة يأحدي مستشفيات العزل كما ان حالتها حرجة جدا، فشل في وظائف الرئة والتهاب بكتيري وانخفاض في نسبة الأكسجين لـ50% أو 60%