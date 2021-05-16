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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إزاى تجيب حقك من التاجر الغشاش..6 طرق تعرف عليها

حماية المستهلك
حماية المستهلك

يتعرض الكثيرون يوميا لحالات من النصب والخداع خلال إجراء أي معاملات شرائية أو خدمية، وللحصول على الحقوق يوجد عدة طرق لتقديم الشكاوى لجهاز حماية المستهلك، ويجب أن ترفق مع أى شكوى صورة من فاتورة الشراء أو صورة الضمان والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى.

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وفيما يلي يستعرض "صدى البلد"، الطرق التي أعلن عنها جهاز حماية المستهلك للتواصل معه بشأن الشكاوى المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

- الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أى خط أرضى من خلال الرقم 19588.
2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.
3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك www.cpa.gov.eg
4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك فى 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01281661880 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.
6- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.

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