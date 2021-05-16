مطرانية سمالوط بالمنيا تحتفل بالذكرى الثالثة لعودة رفات شهداء ليبيا

الاكتفاء فقط بصلاة راعي الكنيسة

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسمالوط في المنيا اليوم الأحد، بالذكرى الثالثة لعودة رفات شهداء مصر بليبيا وهم 21 شهيدا من قرى مركز سمالوط ومن بينهم 13 من أبناء قرية العور ويطلق عليهم شهداء الإيمان والوطن، وتوجد كنيسة تحمل اسمهم أمر ببنائها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب الواقعة تخليدا لذاكرهم ودورهم البطولي في التضحية.

وللعام الثاني علي التوالي ونظرا لظروف الإجراءات الاحترازية في ظل وباء فيروس كورونا المستجد"كوفيد19"، قرر الأنبا بفنتيوس مطران سمالوط إيقاف الأمسيات الروحية التي كانت تتم في هذا الوقت من كل عام احتفالا بذكرى الشهداء والاكتفاء فقط بصلاة راعي كنيسة قرية العور بسمالوط القس ابيفانيوس يونان وعدد من الشمامسة لذكرى الشهداء نظرا لظروف الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا.

يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي قام في منتصف فبراير من عام 2015، بالإعلان عن قتل عمال المنيا الأقباط المختطفين وعددهم 20 عاملا، وجاء الإعلان علي مرحلتين، الأول كان بوضع صورة لجزء من مياه البحر المتوسط يعلوها دماء مكتوبا عليها "قريبا رسالة موقعة بالدماء".

وكان جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بدأ العمل في بناء كنيسة شهداء الوطن والإيمان، في أبريل 2015، أي بعد الواقعة الأليمة بشهرين فقط بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مساحة 1200 متر.

وتضم كنيسة شهداء الوطن والإيمان مزار خاصا تم وضع رفات الشهداء بداخله عقب عودته من الأراضي الليبية، كما قامت الكنيسة بتصميم تماثيل لكل الشهداء يقع في مدخل الكنيسة.



وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد ابوزيد، بمتابعة الحالة العامة للمستشفيات وشوارع مدينة المنيا، خلال عطلة أيام عيد الفطر المبارك، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، والمرور على وسائل النقل العام، للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، قاد نائب المحافظ، حملة لمتابعة الحالة العامة بشوارع مدينة المنيا، للتأكد من التزام التام بتطبيق مواعيد الغلق المحددة، حيث تم خلال الحملة غلق 4 محال تجارية ومطاعم بحي جنوب المدينة، لمخالفة تنفيذ التعليمات الصادرة عن الدولة بتطبيق مواعيد الغلق الساعة 9 مساءاً، كما تم تحرير 3 غرامات فورية لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات الواقية.

كما تابع نائب المحافظ، الحالة العامة بمستشفى التأمين الصحي بحي شمال المدينة، للوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكد من توافر الأطقم الطبية والتمريض خلال عطلة عيد الفطر المبارك، بالإضافة للاطمئنان على حالة المرضي، ومدي توافر الاكسجين الطبي والمستلزمات الطبية والوقائية.