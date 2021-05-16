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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على سعر أرخص سيارة يابانية في الإمارات| صور

تعرف على سعر ارخص
تعرف على سعر ارخص سيارة يابانية في الامارات| صور

تقدم العلامة التجارية اليابانية "سوزوكي" العديد من الطرازات المتنوعة داخل السوق الاماراتي، حيث تختلف الإصدارات المقدمة بين اطلالة الهاتشباك و السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، و فئة السيدان ، و تعتبر النسخة سوزوكي سويفت ديزاير واحدة من اشهر السيارات المشاركة من هذه الفئة.

القياسات الهيكلية لـ سوزوكي سويفت ديزاير 2021 

 

تأتي سوزوكي سويفت ديزاير 2021 بنسبة طول بلغت 3995 مم، و بعرض 1735 مم، و 1515 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 211 مم.

المواصفات الفنية الخاصة بالمحرك 

 

تعتمد سوزوكي سويفت ديزاير 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 85 حصان، مع 113 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

التسارع و استهلاك الوقود 

 

تنطلق السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2021 من وضع الاستعداد و النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 12.9 ثانية، و تبلغ نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.2 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كم.

و يبلغ سعر السيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021 داخل السوق الاماراتي بقيمة قدرها : 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GL 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 36,900 درهم.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GLX 2021 محرك 1200 سي سي بسعر42,900 درهم.

سيارة يابانية الامارات سوزوكي السوق الاماراتي العلامة التجارية اليابانية

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