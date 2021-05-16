أفضل 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري | صور

يضم السوق المصري سيارات مستعملة للعديد من الإصدارات المتنوعة، و التي تختلف من ناحية الكماليات، والتقنيات الخاصة بكل علامة تجارية، إلى جانب عنصر التصميم الهيكلي الخارجي، و التجهيزات الداخلية أيضا.

و يبقى خيار اقتناء سيارة مستعملة بمثابة معادلة متكاملة الأركان، من ناحية النسخة المفضلة وعامل السعر المناسب والحالة العامة للسيارة.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل 5سيارات مستعملة داخل السوق المصري.

1 - سيارات مستعملة .. تويوتا ياريس موديل 2006 إلى 2008

زودت السيارة تويوتا ياريس بمحرك شهير بسعة 1300، بقوة 84 حصان، متصل بنوعين من نواقل الحركة الأول أوتوماتيكي و الاخر مانيوال من 5 سرعات، و تحتوي السيارة على مصابيح انسيابية، و غطاء محرك صغير نسبيًا.

ويتراوح سعر السيارة تويوتا ياريس بسوق السيارات المستعملة بين 90 ألف جنيه وحتى 140 ألف جنيه، وذلك حسب الحالة العامة للسيارة و تاريخ الإصدار.

2 –سيارات مستعملة .. هيونداي فيرنا

تحتوي السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 106 حصان وعزم دوران 144 نيوتن/متر/ متصل بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، كما يتوافر إصدار اخر أوتوماتيكي من 4 سرعات، و تضم السيارة تكييف هواء، و قفل مركزي، و زجاج كهربائي مع اختلاف الفئة المقدمة.

و يبدأ سعر السيارة هيونداي فيرنا من 70 ألف جنيه و حتى 145 ألف جنيه بحسب الحالة العامة للسيارة و تاريخ الإصدار.

3 – سيارات مستعملة ..شيفروليه اوبترا 2008

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة 107 حصان، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تقدم عبر نسختين من نواقل الحركة، الأول مانيوال من 5 سرعات، مع سرعة قصوى تقدر بـ 187 كم/ساعة، و الاخر أوتوماتيكي الأداء من 4 سرعات، و بسرعة قصوى تبلغ 175 كم/ساعة.

و تقدر أسعار هذه النسخة بداية من 90 ألف جنيه و حتى 130 ألف جنيه، بحسب الحالة العامة للسيارة و تاريخ اصداراها.

4 – شيفروليه سبارك

تعتبر هذه النسخة واحدة من اصغر الإصدارات داخل السوق المصري و التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، حيث زودت بمحرك سعة 1000 سي سي، بقوة 68 حصان، و يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6 لتر لكل 100 كم.

و تبدأ أسعار السيارة شيفروليه سبارك بقيمة قدرها 50 ألف جنيه و حتى 90 الف جنيه بحسب الحالة العامة للسيارة و تاريخ الاصدار.

5 – سوزوكي ماروتي

اشتهرت السيارة سوزوكي ماروتي داخل السوق المصري بحجمها الصغير، بالاضافة لتوافر قطع الغيار الخاصة بها بأسعار مناسبة و استهلاكها المناسب للوقود، و تحتوي السيارة على محرك سعة 800 سي سي، مع ناقل حركة "مانيوال" فقط مكون من 4 سرعات.

و يتراوح سعر السيارة سوزوكي ماروتي بقيمة تبدا من 29 ألف جنيه و حتى 65 ألف جنيه.