عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري | صور

افضل 5 سيارات مستعملة
افضل 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري| صور

يضم السوق المصري سيارات مستعملة للعديد من الإصدارات المتنوعة، و التي تختلف من ناحية الكماليات، والتقنيات الخاصة بكل علامة تجارية، إلى جانب عنصر التصميم الهيكلي الخارجي، و التجهيزات الداخلية أيضا. 

و يبقى خيار اقتناء سيارة مستعملة بمثابة معادلة متكاملة الأركان، من ناحية النسخة المفضلة وعامل السعر المناسب والحالة العامة للسيارة.

تعرف على قصة أول حادث سيارات في تاريخ مصر

أرخص 5 سيارات كهربائية مستعملة في العالم.. صور

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل 5سيارات مستعملة  داخل السوق المصري.

 

1 - سيارات مستعملة .. تويوتا ياريس موديل 2006 إلى 2008

 

زودت السيارة تويوتا ياريس بمحرك شهير بسعة 1300، بقوة 84 حصان، متصل بنوعين من نواقل الحركة الأول أوتوماتيكي و الاخر مانيوال من 5 سرعات، و تحتوي السيارة على مصابيح انسيابية، و غطاء محرك صغير نسبيًا.

 

ويتراوح سعر السيارة تويوتا ياريس بسوق السيارات المستعملة بين 90 ألف جنيه وحتى 140 ألف جنيه، وذلك حسب الحالة العامة للسيارة و تاريخ الإصدار.

2 –سيارات مستعملة .. هيونداي فيرنا 

 

تحتوي السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 106 حصان وعزم دوران 144 نيوتن/متر/ متصل بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، كما يتوافر إصدار اخر أوتوماتيكي من 4 سرعات، و تضم السيارة تكييف هواء، و قفل مركزي، و زجاج كهربائي مع اختلاف الفئة المقدمة.

 

و يبدأ سعر السيارة هيونداي فيرنا من 70 ألف جنيه و حتى 145 ألف جنيه بحسب الحالة العامة للسيارة و تاريخ الإصدار.

3 – سيارات مستعملة ..شيفروليه اوبترا 2008 

 

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي،  يستطيع ان ينتج قوة 107 حصان، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تقدم عبر نسختين من نواقل الحركة، الأول مانيوال من 5 سرعات، مع سرعة قصوى تقدر بـ 187 كم/ساعة، و الاخر أوتوماتيكي الأداء من 4 سرعات، و بسرعة قصوى تبلغ 175 كم/ساعة.

 

و تقدر أسعار هذه النسخة بداية من 90 ألف جنيه و حتى 130 ألف جنيه، بحسب الحالة العامة للسيارة و تاريخ اصداراها.

4 – شيفروليه سبارك 

 

تعتبر هذه النسخة واحدة من اصغر الإصدارات داخل السوق المصري و التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، حيث زودت بمحرك سعة 1000 سي سي، بقوة 68 حصان، و يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6 لتر لكل 100 كم.

 

و تبدأ أسعار السيارة شيفروليه سبارك بقيمة قدرها 50 ألف جنيه و حتى 90 الف جنيه بحسب الحالة العامة للسيارة و تاريخ الاصدار.

5 – سوزوكي ماروتي 

 

اشتهرت السيارة سوزوكي ماروتي داخل السوق المصري بحجمها الصغير، بالاضافة لتوافر قطع الغيار الخاصة بها بأسعار مناسبة و استهلاكها المناسب للوقود، و تحتوي السيارة على محرك سعة 800 سي سي، مع ناقل حركة "مانيوال" فقط مكون من 4 سرعات.

 

و يتراوح سعر السيارة سوزوكي ماروتي بقيمة تبدا من 29 ألف جنيه و حتى 65 ألف جنيه.

سيارات مستعملة السوق المصري افضل 5 سيارات الإصدارات المتنوعة التقنيات التقنيات الفنية المستعملة

ترشيحاتنا

المنافسة مستمرة.. ريال مدريد يهزم اتليك بيلباو 1-0 في الدوري الأسبانى

هيئة الإسعاف المصرية تسخر كافة امكانياتها لنقل المصابين الفلسطينيين من معبر رفح للمستشفيات المصرية|صور

ليبيا تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

القدس تشتعل.. دهس 6 جنود إسرائيليين بالشيخ جراح.. والشرطة تغلق الحي بالحواجز الأسمنتية.. فيديو

إسرائيل تستخدم طائرات مسيرة لتتبع المتظاهرين الفلسطينيين واعتقالهم

الرئيس السيسي يشارك غدا في مؤتمر دعم السودان بباريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغريم الزمالك ٧٠ ألف جنيه وإيقاف حلمى طولان مباراتين

السعودية.. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن إجراءات السفر للخارج

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

تعديلات على جدول الدوري الممتاز .. صور

الصحة السعودية تكشف تأثير لقاحات كورونا على الخصوبة والإنجاب

موحد في غالبية دول العالم .. البحوث الفلكية يكشف موعد عيد الأضحى هذا العام

الأمين العام للأمم المتحدة مصدوم من أعداد الشهداء الفلسطينيين في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجناح المصري بـ معرض سوق السفر العربي يعرض أبرز الاكتشافات الأثرية

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

رمضان البيه يكتب: أهل ولاية الله تعالى

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر القوية بوحدة شعبها وصلابة أبنائها

إبراهيم عمران يكتب: لبيك قدسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

اﻟﻤﺰﻳﺪ