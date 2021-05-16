الأعلى للجامعات : امتحانات الفصل الدراسى الثانى وفقا لطبيعة كل جامعة

أعلن المجلس الأعلى للجامعات و وزارة التعليم العالى و البحث العلمى عن موعد عقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021 و التى من المقرر أن تبدء اول يونيو 2021 وتستمر لمدة شهر كامل لتنتهى بداية يوليو .

وقد وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى الجامعات و المعاهد المصرية ببدء الاستعداد لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي، إضافة إلى إعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تخص هذا الشأن من الآن، بحيث يضمن ذلك سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين.

و نوه المجلس الاعلى للجامعات ان امتحانات الفصل الدراسى الثانى ستعقد وفقا لطبيعة كل جامعة و كل كلية سواء حضوريا بالجامعة او الكترونيا او بنظام البابل شيت او الامتحان المقالى ، كما انها ستتم وفقا للمقررات الدراسية التى تم شرحها خلال الفصل الدراسى سواء حضوريا بالجامعة او بنظام الاون لاين عبر المنصات الالكترونية .

و قد اعلنت الجامعات المصرية انه سيتم اعلان جداول الامتحانات خلال الفترة القادمة و فى اقرب وقت حتى يستعد الطلاب للامتحانات مبكرا و انه جارى حاليا اعداد هذه الجداول .