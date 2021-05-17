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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

رغم إصابته بكورونا.. وزير كبير يمسح وينظف أرضية المستشفى| صور

وزير
وزير

في صورة جسدت أقوى مشاهد التواضع، ظهر وزير الكهرباء الهندي وهو يقوم بتنظيف ومسح الأرضية داخل مستشفى ميزورام في دلهي خلال تواجده في العزل الصحي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

تعرض زعيم الجبهة الوطنية الوزير الهندي «آر لالزيرليانا» البالغ من العمر 71 عامًا وزوجته لالتهانماوي (59 عامًا) بعدوى كورونا في للإصابة بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي.

 

بعدما ثبتت إصابة ابنه بفيروس كورونا قبله بأيام، وتم وضعهم جميعًا تحت العزل المنزلي ثم تم نقلهم إلى مستشفى كلية زورام الطبية (ZMC) المخصصة لحالات كورونا عندما عانى الوزير الهندي من انخفاض مفاجئ في مستوى الأكسجين.

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وأوضح الوزير أن الأعراض بدأت خفيفة ثم اشتدت، لكنه خرج من دائرة الخطر ومستوى الأكسجين لديه مستقر الآن، وأكد أنه كان محتجزًا هو وعائلته داخل وحدة العناية المركزة المصغرة لمدة يومين وتم نقلهم إلى جناح كورونا يوم الجمعة الماضية.

 

وعلق الوزير على صورته وهو يمسح أرضية المستشفى بنفسه قائلًا أنه لا يحب المعاملة الخاصة مثل معاملة كبار الشخصيات والوزراء، ومع ذلك حث الوزير الطاقم الطبي والممرضات على إظهار التأدب مع مرضى الفيروس المستجد لأن رعايتهم الجيدة يمكن أن يكون لها تأثير جيد على المرضى.

 

جدير بالذكر أنه بصرف النظر عن كونه وزير الكهرباء، يشغل لالزيرليانا أيضًا حقائب الفنون، الثقافة، موارد الأرض، الحفاظ على التربة، المياه، مجلس المقاطعة وشؤون الأقليات في حكومة الجبهة الوطنية (MNF) الحالية برئاسة رئيس الوزراء زورامثانجا.

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