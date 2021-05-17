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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النائب العام يحيل واقعة إهانة رئيس جامعة المنصورة علي قناة فضائية للجنايات

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار حمادة الصاوي

أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، استشاري أطفال إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بسب وقذف رئيس جامعة المنصورة بطريق العلن عبر قناة فضائية بأن نسب له اتهامات ترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مستغلا موقعه الوظيفي .

جاء بأمر الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول  أن المتهم  قذف في حق موظف عمومي محمد حسن مصطفي القناوي - رئيس جامعة المنصورة- بطريق النشر، بأن أجرى مداخلة عبر برنامج تلفزيوني مذاع نسب إليه فيه أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا واحتقاره عند أهل وطنه، بأن أسند إليه التغاضي عن صدور أبحاث علمية مزورة ترتب عليها ترقية أعضاء بهيئة التدريس بالجامعة محل رئاسته، وكان ذلك بسوء نية عاجزا عن إثبات ما أسنده إليه .

شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن تحرياته توصلت لعدم صحة ما أسنده المتهم من تدخل الشاهد الأول في أبحاث ترقية أعضاء هيئة التدريس، وأن فحصه لبعض من تلك الملفات اثبت صحتها علاوة على عدم اختصاص الشاهد الأول بأي من إجراءات الترقية لكونها منعقدة للجنة تتبع المجلس الأعلى للجامعات.

وشهد بتدخل المتهم كمال علي يونس أبو زيد استشاري طب الأطفال في لقاء تلفزيوني بتاريخ ۲۰۱۷/۷/۳۰ على قناة فضائية  وقذفه؛ بأن أسند إليه مسئوليته عن إصدار أبحاث علمية مزورة من الجامعة رئاسته ترتب عليها ترقيات لبعض أعضاء هيئة التدريس دون وجه حق، وأضاف أن المختص بفحص وتقييم تلك الأبحاث هي لجنة المجلس الأعلى للجامعات يصدر بها قرار العالي دون اشتراكه بإجراءاتها.

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