فيديو جراف.. «أحرجوها بالذوق» .. موقف السقا و كرارة من هجوم مها أحمد

شنت الفنانة مها احمد هجوما عنيفا على الفنان احمد السقا وامير كرارة وذلك عقب اعلان الشركة المتحدة إيقاف التعامل مع المخرج محمد سامي بسبب مسلسل نسل الاغراب والذي كان يعرض على شاشة الفضائيات رمضان الماضي .

مها أحمد تهاجم السقا

وصفت مها احمد السقا من خلال منشور لها على حسابها على الفيسبوك بأنه تخلى عنها رغم صداقتهما القوية .

مها احمد تهاج امير كرارة

وقالت انها أصيبت بالاكتئاب بسبب امير كرارة وذلك عندما طلبت منه ترشيحها في دور معه في أعماله وقال لها الدور بينادي صاحبه .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول رد احمد السقا وأمير كرارة على هجوم مها أحمد عليهما من خلال الفيديوجراف التالي.