ندل وجبلي اكتئاب .. القصة الكاملة لهجوم مها أحمد على السقا وكرارة

هاجمت الفنانة مها أحمد الفنانين أمير كرارة وأحمد السقا وذلك على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "

مها تهاجم السقا وكرارة:

جاء منشور مها أحمد على موقع التواصل “فيس بوك” كالتالي: "عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم فأشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا”.

وتابعت: “النجم الأولاني بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور، ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش دور متعملوش واحده مبتدأة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني، رغم إن الكل عارف إني زي اخته (ندل)، أما التاني كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا استاذة، نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هي الحوجة مرة، رد وقالي الدور بينادي صاحبه، طبعا محكلكوش قد ايه ندمت نفسي وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب، وقلت عوضي عليك يارب”.

وأضافت:"تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد (على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوي، تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللي بيمثلوه، وربنا يركب عليهم بنوتة سنة أولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعايه الدراما كامله لصالحها وهما (مخدماتية للاستاذة)، يمهل ولا يهمل ابدوا من جديد يا أوفر تمثيل ياللي مبتقروش يا كمبارس جنب النجمة، نصيحه بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على اساتذتكوا، ( عوضنا على الله ) .يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".

والده السقا تهاجم مها احمد:

وجهت نادية السقا، والدة الفنان أحمد السقا رسالة غامضة، رجح البعض إنها تشير فيها إلى الفنانة مها أحمد، بعد منشور الآخيرة، والذي تحدثت فيه عن تعرضها للخذلان من نجمين بالوسط الفني، ورأى البعض بأنها تقصد كلا من أحمد السقا وأمير كرارة.

وكتبت نادية السقا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقالت: “على الأصل دور، كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار وتعلق فشلها عليهم، تبحث عن الشهرة بطريقة بذيئة مهما حاولتي يا كومبارس، ليس لك مكان بين الفنانين المحترمين، وإن طلع العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب”.

شقيقة السقا ترد على مها أحمد:

ردت فاطمة السقا، شقيقة الفنان أحمد السقا، على منشورالفنانة مها أحمد التي تحدثت فيه عن تعرضها للخذلان من نجمين بالوسط الفني، والذي رجح الكثير أنها تشير إلى كلا من أحمد السقا وأمير كرارة، معبرة عن استيائها الشديد من حديثها.

وكتبت فاطمة السقا، منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقالت: " ‎ابهرتينى يا مها بأخلاقك العالية.. وبأنك افتكرتى العيش والملح اللى كلتيه فى البيت بتاع الفنان اللى مش عارفة تقولى اسمه بس عرفتى تقولى عليه "ندل" اللى هو أحمد السقا".

وتابعت:" أنا بقولك قدام الناس قطع لسان أى حد يقول عليه كده لأنه راجل اكرمك ووقف جنبك أنتى ومجدى بدل المرة الف، وأمير كرارة بردو راجل جدع ومحترم للى ما يعرفهوش فى البوست بتاعك ده.. معرفش إيه الفرص اللى كانت عندك اللى كان يتمنى يشتغل معاكى فيها زمان بس هو أى حد يتمنى يشتغل معاه دلوقتى أكيد.. وكلمة الدور بينادى صاحبه دى بتاعة أفلام.. ما بتتقالش فى الحقيقة، كفايا دراما وتشويه للناس".

وأضافت: “وبعدين هما كممثلين مش مطالبين يقفو جنبك ولا يجيبولك أدوارعلى فكرة.. دى رؤية مخرج وناس بتوع كاستنج.. الحقيقة أنا مش عارفة أنتى عايزة إيه.. أنا مش شايفة بعد العشرة الطويلة اللى أنتى قولتى عليها غير كمية الحقد والسواد والشماتة اللى كانو متداريين ورا ابتسامة كدابة .. معرفش أنتى إزاى كنتى بتدخلى بيوتنا الصراحة وأنتى ست وحشة كده.. ونسيت أقولك السب والتطاول ده بيدل على الأصل.. وإحنا بقى ولاد ناس مع أننا عندنا كلام كتير أوى يتقال”.

مها أحمد تعود وترد وتكشف عن خلافها مع السقا:

كشفت الفنانة مها أحمد تفاصيل خلافاتها مع صديقها الفنان أحمد السقا، وذلك بعد المنشور الذي كتبته على حسابها الشخصي بـ"فيس بوك"، وأحدث جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إيقاف التعامل مع محمد سامي مخرج مسلسل “نسل الأغراب”.

وقالت مها أحمد في بث مباشر على حسابها الشخصي بـ"فيس بوك": “لجأت لصديق ليا كان زميلي وزميل جوزي.. وكان بيروح عند جوزي في بيته وأهل جوزي كانوا فاتحين ذراعيهم ليه والعكس.. مش عيب أني أتكلم معاه وأعيط وأقوله أني حزينة بسبب قعدتي في البيت.. قولت لمجدي أنا هكلم زمايلنا اللي هما نجوم وقوليلهم أني عايزة اشتغل.. قالي متعمليش كده عشان متقلليش من نفسك.. معملتش بكلام مجدي وكلمته وعيطت.. وابتديت ادخل في مرحلة اكتئاب لأني عايزة اشتغل.. بعد يومين لقيته بيكلمني يقولي في دور حلو اوي”.

وتابعت: “ قالي بس كلمي المخرج وافهمي منه.. ووافقت وأنا كنت في ساعتها في أشد الاحتياج أني اشتغل.. اتفاجئت أنه اتبعتلي دور غير اللي قالي عليه.. ومكنش فعال ومليش لازمة في المسلسل.. كان ممكن تقول لأصحابك شغلوا مها.. رحت طبعًا واستغربت جدًا عايزة أكلمه.. كنت قولي إنه دور كومبارس ومش هزعل منك.. مكنش لازم أشحت كويس إنكم مترجمنها على إنها شحاته رغم أني كنت مترجماها على إنها سعي”.

مها أحمد عن أمير كرارة: "جالي اكتئاب وبقيت باخد أدوية بعد ما اتعشمت فيه

قالت الفنانة مها أحمد إنها تعرضت للخذلان من الفنان أمير كرارة، وذلك خلال اجتماعها به على هامش إحدى المناسبات، ومطالبته بالمشاركة معه في أحد الأعمال، وذلك أثناء فترة جلوسها بالمنزل بعد نقصان وزنها.

وتابعت في بث مباشر على حسابها الشخصي بـ"فيس بوك": “قابلت زميل تاني.. كنت بشتغل في شركة وكنت بعمل برنامج وهو كمان كان بيعمل برنامج قبل ما يتشهر.. ويشوفني يقولي يا أستاذة ونوع من الرقي.. وقولت يابت مافيش مشكلة في نوع من العشم.. دخلت وقولتله مبروك إيه بقى مش هنشتغل مع بعض.. راح باصصلي كده وقايلي الدور بينادي صاحبه طبعًا أنا استغربت للرد.. كان ممكن يقولي ربنا يسهل أو حاجة”.

وأستكملت: “بناءً على اللي حصل جالي اكتئاب وعيطت كتير جدًا.. أنا تعبت وأخدت أدوية ومازلت باخد الأدوية لحد دلوقت.. شئ طبيعي لما ألاقي فيها حاجة بها رد اعتبار ليا.. هتكلم وأكتب على صفحتي.. وأنا كتبت بصراحة شديدة.. ولا بشمت في حد ولا عايزة.. ولو عايزة أشمت هشمت في نفسي أني أحسن من ناس كتير وقاعدة في البيت.. ربنا كارمني أن أعمالي بتتعرض على الشاشة.. ولسه في حكايات كتير مع زملاء كتير هحكيها”.