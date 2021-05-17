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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: إقامة امتحانات الميد ترم بهذه الكليات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، التزام الجامعة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020 /2021.


وصرح الدكتور  "رفاعي" فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الجامعة أعطت الحرية لكل كلية في تحديد إذا ما سوف تقيم امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني(الميد ترم) من عدمه.

 

وأضاف الدكتور حسام نائب رئيس جامعة حلوان أن امتحانات الميد ترم لا تنص عليها الغالبية العظمى من لوائح البرامج بالجامعة، وفى البرامج التي تنص اللوائح على ذلك تعقد الامتحانات خلال هذا الأسبوع وفقا لجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الحد من انتشار فيروس كورونا .

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وأشار الدكتور "رفاعي" إلى أن جامعة حلوان سوف تقيم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 /2021 مع بداية شهر يونيو .

 

المجلس الأعلى للجامعات بدء استعداد الجامعات لعقد الامتحانات

 

عقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

 

وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بالجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي.


كما وجه بإعداد الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

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جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

 

وأكد المجلس، تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية  وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.

جامعة حلوان لأمتحانات امتحانات الميد ترم الدكتور حسام رفاعي اخبار التعليم

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