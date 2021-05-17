مستشار الرئيس الفلسطيني: أوراق اللعبة الإسرائيلية في يد أمريكا

قال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني، إن ما يحدث حاليا من الاحتلال الفلسطيني، إن فصل جديد من حرب الإبادة للشعب الفلسطيني، مضيفا أن هذه الحرب لا يمكن أن تتوقف إلا بتدخل الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن كل أوراق اللعبة الإسرائيلية في اليد الأمريكية، متابعا أنه إسرائيل تقوم بحرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني.



وطالب قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني، بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاحتلال هو سبب كل ما نعيشه ومعاناة الشعب الفلسطيني.



وتابع الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني، أنه لا سلام مع وجود احتلال للأراضي الفلسطينية، موضحا أن العدوان على غزة يستهدف التعتيم على القضية الأساسية وهى القدس.

