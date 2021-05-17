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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غلطت في حقك والمسامح كريم.. رسالة مؤثرة من صلاح عبدالله لـ عادل إمام.. شاهد

صدى البلد

هنا الفنان صلاح عبد الله الفنان عادل إمام بعيد ميلاده  ونشر صورة جمعتهما يقوم فيها الزعيم بتقبيله عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" .

وعلق صلاح عبد الله قائلا " باسِتك العافية والسعادة مع إن أنا اللي غلط في حقك لكن الكبير كبير برضو والمسامح كريم

قولوا لنجم النجوم كل سنة وإنت دايماً بخير وإحنا هنقوله كل سنة وإنت نجمنا وحبيبنا وعمنا وصاحبنا وكل عام وإنت #عادل_إمام ".

 

ويُصادف اليوم الاثنين ، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ ٨١  الذي وُلد 17 مايو من عام 1940، ويعد أحد أعمدة الفن وأيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي.

الزعيم صاحب الـ81 عامًا، بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.

عادل إمام صلاح عبد الله الزعيم عادل امام صلاح عبدالله

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