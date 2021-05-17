خالد مجاهد: 3 ملايين مواطن سجلوا لتلقي لقاح كورونا.. و2 مليون وصل لهم رسائل

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك إقبال على عملية التسجيل لتلقي اللقاح ضد كورونا خلال الفترة الأخيرة وزادت بشكل كبير.



أضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الأعراض لتلقي اللقاح خفيفة الأمر الذي كان عاملا مساعدا على إقبال أكبر من قبل المواطنين للتسجيل للحصول على لقاح كورونا.



وتابع الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه هناك أكثر من 3 مليون مواطن سجلوا لتلقي اللقاح و2 مليون وصلت لهم رسائل للذهاب لتلقي اللقاح، مطالبا المواطنين الذهاب للتسجيل للحصول على اللقاح وليس الذهاب لمقر توزيع اللقاح.

