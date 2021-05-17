علوم حلوان تعلن مواعيد بدء امتحانات نهاية العام

أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان، مواعيد إقامة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2020/2021 والذي يقام هذا العام وسط إجراءات احترازية كبيرة تتخذه الكلية والجامعة مع المجلس الأعلى للجامعات وذلك التصدي ومواجهة فيروس كورونا.

وتتابع كلية العلوم بحلوان فعاليات الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم الهجين بنسبة ٤٠% حضورًا بالجامعة و٦٠% لنظام “الأونلاين” لكافة الفرق والأقسام؛ تنفيذا للإجراءات الاحترازية من كورونا.

وقال مسئول شئون الطلاب بكلية العلوم حلوان، فى تصريحات لـ “صدى البلد”، إن الكلية تستعد لإقامة الامتحانات النظرية والتى تقام داخل الكلية والجامعة هذا العام مع اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

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وأضاف أن مواعيد الامتحانات النظرية النهائية الفصل الدراسي الثاني في كلية العلوم ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 9 يونيو داخل الكلية بنظام الحضور المباشر، وأنه جارٍ العمل على إعلان الجداول لجميع الفرق والشعب الدراسية داخل الكلية.

وأشار إلى أنه سوف يلتزم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها من ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر وقياس درجات الحرارة.

وكان الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أشار إلى أن الجامعة سوف تقيم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 /2021 مع بداية شهر يونيو .

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وأضاف “رفاعي”، أن جميع كليات جامعة حلوان بدأت فى إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني مع مراعاتها أثناء إعدادها لجداول الامتحانات عدم حدوث أى تكدس أو زحام أثناء الامتحانات.

عقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بالجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي.