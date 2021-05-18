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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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غضب برلمانى من شائعة وجود بطيخ مسرطن فى السوق.. نواب: مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت تبث الشائعات بين المواطنين.. ويؤكدون: المصريون لديهم الوعى الكامل

البطيخ
البطيخ
  • محقون بالهرمونات.. طلب إحاطة برلماني بشأن شائعة البطيخ المسرطن
  • رئيس صحة البرلمان يطالب الوزارة بمواجهة "البطيخ المسرطن"
  • تعبير مخيف.. برلمانى يكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن فى الأسواق

 

أكد عدد من النواب أن ما يثار حول وجود بطيخ محقون بالهرمونات ويسبب السرطان أو ما أطلق عليه "البطيخ المسرطن"، يندرج تحت حرب الشائعات التى تواجهها الدولة المصرية بعد تصدر قطاع الزراعة قطاع التصدير لبعض الصادرات مثل الموالح.

 

وأشاروا إلى أن هناك بطيخا مرشوشا بالمبيدات بهدف سرعة نضوجه وطرحه بالأسواق، ولكن الشائعات تجاوزت الأمر أن هناك بطيخا مسرطنا.

 

فى البداية، وجه أحمد حتة عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة ووزيرة الصحة، بشأن شائعة البطيخ المحقون بالهرمونات والذي يسبب السرطان أو ما أطلق عليه "البطيخ المسرطن".

 

وأكد أحمد حتة أن هناك بطيخا مرشوشا بالمبيدات بهدف سرعة نضوجه وطرحه بالأسواق، ولكن الشائعات تجاوزت الأمر أن هناك بطيخا مسرطنا.

 

وقال النائب: “الغرف التجارية وتحديدا شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة أكدت وجود فساد في بعض البطيخ المعروض بالأسواق نتيجة سوء التخزين لدى عدد كبير من التجار”.

 

وقال النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إنه لا بد من وجود إجراءات قوية من جانب وزارة الصحة بشأن مواجهة ما يسمى البطيخ المسرطن ومعرفة المواد التى تم حقنه بها.

 

وأضاف حاتم، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ظاهرة البطيخ المسرطن تعتبر قضية غش وتستلزم ضرورة تدخل مباحث التموين لو ثبت ذلك، على أن يحال المسئولون عن ذلك إلى النيابة والمحاكمة لأنه أمر مخالف للقانون.

 

وقال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن ما يثار حول وجود بطيخ محقون بالهرمونات ويسبب السرطان أو ما أطلق عليه "البطيخ المسرطن" يندرج تحت حرب الشائعات التى تواجهها الدولة المصرية بعد تصدر قطاع الزراعة قطاع التصدير لبعض الصادرات مثل الموالح.

 

وأضاف ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت تعمل على بث الشائعات بين المواطنين لتأجيج الرأى العام وإثارة البلبلة فى الشارع المصرى.

 

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن المصريين لديهم وعى كامل لعدم تصديق الشائعات التى يتم ترديدها على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أن وزارة الصحة لم ترصد أى حالات مصابة جراء تناول بطيخ مسرطن فى المستشفيات على مستوى الجمهورية.

بطيخ محقون بالهرمونات السرطان بطيخ مسرطن طلب احاطة المنيا

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