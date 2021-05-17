احصل على فرصة للدراسة في أندونيسا من خلال منح بجامعتين حكومتين

تقدم إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد من المنح للطلاب والأساتذة راغبي الدراسة في الخارج بعدد من الدول حيث جاءت ضمن هذه الدول أندونيسيا التي قدمت المنح بجامعتين بها.

جامعة ديفونجورو الحكومية فى أندونيسيا

وأفادت سفارة جمهورية أندونيسيا بالقاهرة، أن جامعة ديفونجورو الحكومية فى أندونيسيا أعلنت عن تقديم منحة دراسية لمرحلة الماجستير فى التخصصات المختلفة للطلاب الأجانب.

وللإطلاع على شروط التقدم للمنح المختلفة بالجامعة وكذلك مواعيد انتهاء التقدم يُرجى زياره الموقع الالكترونى التالى.

مع العلم أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

جامعة سبلاس مارت الحكومية للعام الدراسى2021/2022

أعلنت إدارة البعثات عن إفادة سفارة جمهورية اندونيسيا بالقاهرة بشأن تقديم جامعة سبلاس مارت الحكومية فى إندونيسيا منحة دراسية لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة فى التخصصات المختلفة للطلاب الأجانب.

وللإطلاع على شروط التقدم للمنح المختلفة بالجامعة وكذلك مواعيد انتهاء التقدم يُرجى زياره الموقع الالكترونى التالى.

وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.