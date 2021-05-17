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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زحمة يا دنيا زحمة.. أحمد موسى: تمديد مواعيد الإغلاق لمدة أسبوعين

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، تقريرا مصورا من شوارع القاهرة خلال أيام العيد بعنوان "زحمة يا دنيا زحمة".


وتوقع أحمد موسى، أن تمدد الحكومة مواعيد الإغلاق وقراراتها لمدة أسبوعين أخرين في ظل الوضع الحالي.  

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية: سعينا لتقديم التوعية الصحية للمواطنين خلال فترة عيد الفطر لمنع انتشار فيروس كورونا.


وتابع أن فرقا طبية كانت متواجدة في كل مكان للتوعية بكورونا في عيد الفطر، لافتا إلى أن تم توعية المواطنين بأهمية تلقي اللقاحات للتقليل من العدوى بكورونا.


وأضاف: نتعاون مع وزارة الداخلية وتم تطعين طلبة كلية الشرطة بلقاح كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم تطعيم العاملين في المجمعات الصناعية وأصحاب المعاشات والسجناء.
 

الإعلامي أحمد موسى مواعيد الاغلاق

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