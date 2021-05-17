الصحة: مصر تتسلم 3.9 مليون جرعة من لقاحات كوفاكس وسيموفاك خلال يونيو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك تمركز أمام مختلف أماكن الصرف على مستوى الجمهورية لـ البنوك ومكاتب البريد لتوفير اللقاحات لأصحاب المعاشات.



وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مصر لديها حالياً 5 مليون جرعة لقاح كورونا من أنواع مختلفة، مشيرا إلى أنه في شهر يونيو المقبل سيصل 1.9 مليون جرعة من اللقاحات من كوفاكس ومليوني جرعة من سيموفاك.



وتابع أن فرقا طبية كانت متواجدة في كل مكان للتوعية بكورونا في عيد الفطر، لافتا إلى أنه تم توعية المواطنين بأهمية تلقي اللقاحات للتقليل من العدوى بكورونا.



وأكد وجود مع وزارة الداخلية لتطعيم طلبة كلية الشرطة بلقاح كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم تطعيم العاملين في المجمعات الصناعية وأصحاب المعاشات والسجناء.