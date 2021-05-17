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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خلافات .. القبض على عامل قتل زوج شقيقته في المرج

صورة ارشيفية - حبس
صورة ارشيفية - حبس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عامل لارتكابه جريمة قتل زوج شقيقته في جلسة صلح بينهما بسبب خلافات بينهما بمنطقة المرج.

العثور على جثة شاب غارقا بمياة ترعة الإسماعيلية في الشرقية

العثور على أشلاء جثة مجهولة بشريط السكة الحديد بأبوقرقاص

البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج ، إشارة من مستشفى المرج يفيد بوصول جثة لـ عامل، مقيم بدائرة قسم المرج، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في القلب تسببت في وفاته، بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وشقيق زوجته بسبب خلافات بينهما وتعدى الطرفان على بعض.

 

وأكدت التحريات، أنه بعد أيام من المشاجرة تم عقد جلسة صلح بينهما وأثناء تواجدهما فى جلسة الصلح نشب بينهما مشادة كلامية قام خلالها المتهم بطعن زوج شقيقته فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

 

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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