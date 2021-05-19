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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم كشف المرأة شعرها أمام أقاربها الصغار؟ أمين الفتوى يجيب

حكم كشف المرأة شعرها
حكم كشف المرأة شعرها أمام أقاربها الصغار

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز أن أجلس أمام ابن خالي بدون حجاب علما بأنه في أولى إعدادى؟”.

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: “لا تجلسى أمامه بشعرك، لأنه ليس من المحارم، ويجوز له أن يتزوجك فى أي يوم من الأيام، فعليك أن تحتجبي أمامه”. 


حكم جلوس المرأة أمام أقاربها بغير حجاب
قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا للفتاة أن تجلس أمام غير المحارم وهي كاشفة لشعرها.
 

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وأضاف الوردانى، فى إجابته على سؤال « هل يجوز مجالسة أقاربى الصغار بغير حجاب؟»، أن أبناء العم أو أبناء الخال لا يجوز لهم أن يروا شعر المرأة (بنت عمهم، أو عمتهم) لمجرد كونهم أبناء عمها أو خالها، ولا يجوز لهم الدخول عليها، ويجب عليها أن تحتجب منهم، وتستر جميع بدنها عنهم، فهم كغيرهم من الأجانب.

وقد أوجب الله- تعالى- الستر على المرأة، وعدم إبداء الزينة، إلا لزوجها أو أبيها ومن في حكمهما من محارمها، قال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ }.

وأوضح أن هذا الشاب الذى تجلسي أمامه بشعرك هو شخص أجنبي عنك يجوز له ان يتزوجكِ فلكِ أن ترتدى الحجاب امامه فهو ليس من المحارم.

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قال الدكتور عطا السنباطي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المرأة عليها ألا تكشف غير وجهها وكفيها أمام الأجانب عنها سواء في البيت أو خارجه.

وأضاف السنباطي، في فيديو بث مباشر لصفحة الأزهر الشريف، أن المواضع التي تظهر للمحارم مثل الساقين أو الذراعين أو ظهور الشعر أحيانا فهي معفو عنها أمام المحارم.

وأشار إلى أن المرأة عليها أن تأخذ الحذر من المحارم التي ترى منهم نظرات متعمدة أو غريبة حتى لا يوجد ما لا يحمد عقباه والتي ظهرت في بعض الأماكن ونتج عنها زنا المحارم.
 

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