الرئاسة الفرنسية: اتفقنا مع مصر والأردن على تدشين مبادرة إنسانية في غزة

أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، اتفاقها مع مصر والأردن على تدشين مبادرة إنسانية في غزة، وفقًا لما أفادت به "الرئاسة الفرنسية".

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، دعت الرئاسة الفرنسية، مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بعدما فشل عدة مرات في إصدار بيان بشأن غزة بسبب رفض أمريكا.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، قمة مصرية فرنسية أردنية لبحث التطورات في غزة والعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 9 أيام، حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "قلقه الشديد إزاء التطورات في غزة".

فيما أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أكد اليوم الثلاثاء، أن مواصلة العنف في الضفة الغربية وقطاع غزة ستؤدي إلى صراع إقليمي يخرج عن حدود غزة.

وقال لودريان في مؤتمر صحفي بثته شبكة “سكاي نيوز عربية”: “نرفض هجمات حماس الصاروخية على إسرائيل”، مشيرًا إلى أن “أحد أسباب هذه الوضعية الكارثية في غزة أنه لا يوجد أفق لحل سياسي.

ودعا لودريان إسرائيل إلى احترام حقوق الفلسطينيين والقانون الدولي الإنساني، داعيًا في الوقت ذاته إلى وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع.

وتابع لودريان: “يجب احترام الوضع التاريخي للأماكن المقدسة وإطلاق عملية السلام في أقرب وقت ممكن”.