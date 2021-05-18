الإسماعيلي : أزمة إبراهيم حسن في طريقها إلى الحل دون خصم نقاط

طمأن علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الاسماعيلي جماهير الدراويش بشأن القرار الصادر من اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حول خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق بسبب أزمة لاعب الفريق السابق إبراهيم حسن نجم بيراميدز ، خلال فترة تواجده بالدراويش قادماً من نادي النجوم .

وأضاف وحيد في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : الأزمة بين ناديي الاسماعيلي و النجوم في طريقها إلى الحل دون خصم نقاط من رصيد الفريق ، وذلك عقب الجلسة التي عُقدت بين مسئولي الناديين .

واختتم وحيد : أطمئن جمهور الاسماعيلي على مصير الفريق ، بشأن خصم الثلاث نقاط ، فالفريق يستعد جيداً لمباراة المقاولون العرب غداً ضمن منافسات الجولة الثالثة و العشرون من الدوري المصري الممتاز ، ونسعى لمواصلة النتائج الجيدة التي يحققها الفريق تحت قيادة إيهاب جلال و معاونيه.