عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ده كان مقصود| محمد ممدوح: شخصية مراد كانت مليانة مشاكل.. فيديو

محمد ممدوح
محمد ممدوح

قال الفنان محمد ممدوح، إن ظهوره بدور المحامي "مراد" في مسلسل "خلى بالك من زيزى" ذلك الرجل الذي لديه الكثير من المشاكل؛ فذلك كان عن قصد.

 

وأضاف " ممدوح "خلال لقائه مع الإعلامى "شريف عامر" فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة" إم بى سى مصر " ،  أن تلك الشخصية لم تكن مكتوبة هكذا في الورق، ولكن دخلت عليها بعض التعديلات؛ بعد مناقشتها كثيرا مع المخرج كريم الشناوي.

 

وأكد " ممدوح " ،  أن شخصيته مراد فى المسلسل كانت لديها الكثير من المشاكل ولكن كانت مشكلة والدته هى أهم مشكلة بالنسبة له، وذلك عكس ما وصل إلى ذهن المشاهد أن ذلك الرجل ناجح فى حياته الشخصية وفي منزله وعمله وعلاقاته. 

 

وتابع "ممدوح":" أن ما وُجِّهَتُه لشخصية زيزي في المسلسل من انتقادات؛ كان صدمة بالنسبة للمشاهد، ولكن ذلك المشهد كان مقصودا".

 

وأشار "ممدوح" إلى أن هناك أشخاصا يعتقدون أنهم يتصرفون دائما بشكل صحيح في كل الأمور، ويعتبرون أن حياتهم مثالية ولا يلتفتون إلى أخطائهم، وذلك غير صحيح؛ لأن كل شخصية لديها مشكلة نفسية.

 

محمد ممدوح شريف عامر خلى بالك من زيزى

ترشيحاتنا

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 1400 في الضفة الغربية والقدس

الزمالك: شركة الكرة ليست شو إعلامي.. ونتفاوض مع مستثمر خليجي

مستشفى العريش العام يستقبل رابع جريح من غزة.. التشخيص الكامل لحالته

ساسي يشكو الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة .. فيديو

الزمالك : فرجاني ساسي لاعب مخلص لديه مستحقات متأخرة .. ولكن

حكم كشف المرأة شعرها أمام أقاربها الصغار؟ أمين الفتوى يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

بعد كلام الأخوية.. أمير كرارة يقابل مها أحمد ومجدي كامل بالبلوك

أول رد من رئيس الوزراء على مطالب استثناء المدن الساحلية من مواعيد الإغلاق

اقرأ هذه السورة قبل النوم تغفر ذنوبك وتقيك عذاب القبر

حقيقة إصابة ماجد الكدواني بـ مرض جلدي خطير

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

على شاطئ البحر.. رانيا فريد شوقي تتغزل في زوجها

الهروب بحرا.. ملجأ الأثرياء السري خلال إغلاق كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور

طريقة مختلفة لعمل البانيه .. 7 وصفات جديدة

بسرعة رهيبة.. سحلية تسحب دودة من فم رجل في مقطع فيديو غريب

اكتشاف مذهل.. أسماك القرش تمتلك تقنيات GPS حديثة لتحديد المواقع.. صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ