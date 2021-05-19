ده كان مقصود| محمد ممدوح: شخصية مراد كانت مليانة مشاكل.. فيديو

قال الفنان محمد ممدوح، إن ظهوره بدور المحامي "مراد" في مسلسل "خلى بالك من زيزى" ذلك الرجل الذي لديه الكثير من المشاكل؛ فذلك كان عن قصد.

وأضاف " ممدوح "خلال لقائه مع الإعلامى "شريف عامر" فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة" إم بى سى مصر " ، أن تلك الشخصية لم تكن مكتوبة هكذا في الورق، ولكن دخلت عليها بعض التعديلات؛ بعد مناقشتها كثيرا مع المخرج كريم الشناوي.

وأكد " ممدوح " ، أن شخصيته مراد فى المسلسل كانت لديها الكثير من المشاكل ولكن كانت مشكلة والدته هى أهم مشكلة بالنسبة له، وذلك عكس ما وصل إلى ذهن المشاهد أن ذلك الرجل ناجح فى حياته الشخصية وفي منزله وعمله وعلاقاته.

وتابع "ممدوح":" أن ما وُجِّهَتُه لشخصية زيزي في المسلسل من انتقادات؛ كان صدمة بالنسبة للمشاهد، ولكن ذلك المشهد كان مقصودا".

وأشار "ممدوح" إلى أن هناك أشخاصا يعتقدون أنهم يتصرفون دائما بشكل صحيح في كل الأمور، ويعتبرون أن حياتهم مثالية ولا يلتفتون إلى أخطائهم، وذلك غير صحيح؛ لأن كل شخصية لديها مشكلة نفسية.