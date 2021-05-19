لا يقل خطورة عن كورونا .. كيف تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم ؟

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إن مصر بها حوالي 30 مليون مصري يعانون من ضغط الدم المرتفع، وحوالي 300 مصري يموتون يوميا بسبب ضغط الدم.

وأكد استشاري أمراض القلب من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ضغط الدم المناسب لا يزيد على 90/140، والمثالي 120 /70.

وكشف عن سر تسمية ضغط الدم بالقاتل الصامت وهو بسبب لأنه يقتل بدون أعراض، وبدون مقدمات وهو أحد أضلاع مثلث الرعب الصحي الضغط والسكر والكولسترول.

وتابع شعبان أنه وباء مزمن متوطن، ولا يقل خطورة عن وباء كورونا، لكنه يقتل بالبطيء، وعند الإصابة بالضغط دون علاج فإنه يشكل خطورة على أعضاء الجسم مثل القلب والكلى.

كيف تخفض ضغطك المرتفع بدون أدوية الضغط ؟

1- ممارسة الرياضة على الأقل نصف ساعة يوميا.

2- اتباع نظام غذائي صحي والتقليل من ملح الطعام لاحتوائه على الصوديوم.

3- تجنب تناول الوجبات السريعة والمعلبات.

4- خسارة الوزن الزائد.

5- الإقلاع عن التدخين لا تدخن ولا تجلس في حضور مدخن.

6- تجنب الكحوليات.

7- تجنب كثرة تناول المسكنات مثل البروفين والڤولتارين.

