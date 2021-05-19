صوفينار تخطف أنظار متابعيها بـ إطلالة جذابة على البحر

نشرت الراقصة صوفينار، صورا جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" حيث تقضي إجازتها الصيفية على أحد الشواطئ الساحلية.



وأثارت صوفينار جدلا واسعا من خلال صورها التى ظهرت فيها بملابس مثيرة، تتلائم مع أجواء البحر، ونالت إعجاب متابعيها.

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يذكر أن صوفينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفني، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائي جديد فى الفترة المقبلة.



وكانت أحدث أعمال صافيناز على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.