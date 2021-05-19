بـ الكاش مايوه رانيا منصور تواصل إطلالاتها الجريئة على البحر .. صور

شاركت الفنانة رانيا منصور، متابعيها، صورا جديدة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية على شاطئ البحر بإحدى المدن الساحلية.



وظهرت رانيا منصور، في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أمام البحر وهي ترتدي "كاش مايوه" باللون الأحمر، وتفاعل معها الجمهور.



يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل «أسود فاتح» الذي تم عرضه مؤخراً عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة شاهد نت الإلكترونية.



مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.