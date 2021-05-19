عصام الحضري ردًا على تصريحات أحمد شوبير: إيه الأخبار الحصرية الجامدة دي

رد عصام الحضري مدرب حراس مرمي نادي سيراميكا كليوباترا، على الإعلامي أحمد شوبير؛ بعد إعلان الأخير، عبر برنامجه، أن “عصام الحضري يرغب في العودة مرة أخرى للملاعب”.



وكتب الحضري، عبر حسابه على "إنستجرام": "‏يا كابتن شوبير يا حبيبي إيه بس الأخبار الحصرية الجامدة دي، أنا الحمد لله عملت معايشات، وأخدت شهادات، ولسه هكمل وآخد شهادات أكتر، وليا هدف محدد، إن شاء الله أوصل له، زي ما أنا اتعودت أوصل لأهدافي وأحققها، ومش فاضي للمداعبات دي، إن أي كلمة ولَّا هزار يتعمل منه خبر يا كابتن مصر".



يذكر أن الإعلامي أحمد شوبير، أعلن خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "ملعب أون تايم سبورتس"، المذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، أن الحارس الدولي السابق عصام الحضري، طلب من مسؤولي سيراميكا كليوباترا، أن يتم قيده ضمن قائمة الفريق، في حراسة المرمى، الموسم المقبل.



ووجه شوبير، رسالة إلى الحضري، قائلا: “ركز كمدرب لحراسة المرمي”، مشيرا إلي أن الحضري حقق كل الألقاب المحلية والإفريقية والعالمية وهو حارس للمرمى مع الأندية والمنتخب الأول.

واختتم: الحضري نجح في الحفاظ على لياقته البدنية حتى الآن، ولكنه لو ركز كمدرب للحراس سيكون من أفضل المدربين في مصر.

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https://mobile.twitter.com/ElHadary/status/1394797073573236739?s=19