أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك ببداية تعاملات الأربعاء 19 مايو

واصلت أسعار الدولار، استقرارها في البنوك خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك منذ الأربعاء الماضي، دون أي تغيير.

وجاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك كالتالي:

البنك المركزي المصري: 15.62 جنيه للشراء.15.72 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 15.62 جنيه للشراء.15.72 جنيه للبيع

بنك مصر: 15.61 جنيه للشراء.15.71 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 15.62 جنيه للشراء.15.72 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي "CIB": 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع

بنك أبو ظبي الإسلامي: 15.63 جنيه للشراء.15.73 جنيه للبيع